«Доигралась на фондовом рынке»: мошенники лишили пожилую омичку более полумиллиона рублей

На протяжении месяца пожилая омичка успешно делала ставки, сумма на инвестиционном счету росла день за днем. В погоне за прибылью она вложила не только вложила оставшиеся сбережения, но и оформила кредит. Вскоре ей вновь потребовалась крупная сумма, и она обратилась за помощью к дочери, которой сразу стало понятно, что мать стала жертвой мошенников.