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«Доигралась на фондовом рынке»: мошенники лишили пожилую омичку более полумиллиона рублей

Пожилая омичка увлеклась инвестициями и потеряла более 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Омска поверила в возможность заработка на инвестициях и потеряла 588 тыс. рублей. Историю очередной жертвы мошенников рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В середине октября 60-летней местной жительнице в одном из мессенджеров позвонил неизвестная, которая предложила начать зарабатывать на инвестициях. Спустя час пожилой женщине поступил звонок якобы от аналитика. Собеседник в ходе разговора рассказал о возможностях заработка на сделках на валютном рынке.

На протяжении месяца пожилая омичка успешно делала ставки, сумма на инвестиционном счету росла день за днем. В погоне за прибылью она вложила не только вложила оставшиеся сбережения, но и оформила кредит. Вскоре ей вновь потребовалась крупная сумма, и она обратилась за помощью к дочери, которой сразу стало понятно, что мать стала жертвой мошенников.

Полицейские завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас идет расследования и поиски причастных к краже сбережений у жительницы областного центра.

Ранее мы сообщали, что омич решил сменить газовый счетчик и потерял более млн рублей.