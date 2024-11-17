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Старейшая пышечная на Большой Конюшенной закрылась на ремонт

Легендарное заведение ждет посетителей после 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Легендарная пышечная на Большой Конюшенной улице закрылась на ремонт. К счастью, не на капитальный. Такое объявление для посетителей вывесили сотрудники пышечной на ее официальном сайте и на двери заведения.

Судя по сообщению, работы в помещении начались еще 11 ноября, а закончить их планируют через две недели.

— Мы стараемся меняться, сохраняя традиции, становиться лучше и удобнее для вас. Поэтому мы закрываемся на ремонт с 11 по 25 ноября, — гласит объявление.

Как выяснилось, в пышечной собрались устанавливать новую систему вентиляции, однако разрешение на эти работы там пока не получили. Тем не менее, отметили в пышечной, ремонт залу и кухне все равно нужен — косметические преображения пообещали постараться уложить в обозначенный срок.

Гостей призвали следить за новостями на сайте пышечной. Туристы же, приехавшие в Петербург дегустировать пышки, увы, по незнанию встречаются с закрытой дверью.

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