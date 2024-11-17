Старейшая пышечная на Большой Конюшенной закрылась на ремонт

Как выяснилось, в пышечной собрались устанавливать новую систему вентиляции, однако разрешение на эти работы там пока не получили. Тем не менее, отметили в пышечной, ремонт залу и кухне все равно нужен — косметические преображения пообещали постараться уложить в обозначенный срок.