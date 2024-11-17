Свердловская ГИБДД выявила за неделю 10 тысяч нарушений ПДД

В Свердловской области ГИБДД зафиксировала на дорогах 9913 нарушений ПДД. Речь идет о периоде с 4 по 10 ноября, сообщает региональное управление ведомства.
Пешеходы нарушили правила 1036 раз, а водители — 8877. При этом среди последних 71 нарушение было допущено водителями автобусов.
241 водителя отстранили от управления транспортом за вождение без прав. Из них 42 человека были ранее лишены соответствующего водительского удостоверения. Еще в 947 случаях были нарушены правила тонировки, в 232-х — перевозки детей без специальных кресел, а 173 водителя попались пьяными за рулем.