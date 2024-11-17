Свердловская ГИБДД выявила за неделю 10 тысяч нарушений ПДД

241 водителя отстранили от управления транспортом за вождение без прав. Из них 42 человека были ранее лишены соответствующего водительского удостоверения. Еще в 947 случаях были нарушены правила тонировки, в 232-х — перевозки детей без специальных кресел, а 173 водителя попались пьяными за рулем.