Лукашенко сказал о задачах для белорусских аграриев

Президент обратил внимание на то, что труженики села в 2024-м вырастили и собрали хороший урожай. В Беларуси собрано свыше 10 миллионов тонн зерна с учетом кукурузы и рапса, а также убрано примерно 5 миллионов тонн сахарной свеклы.