Лукашенко сказал о задачах для белорусских аграриев

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к аграриям в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, сообщила 17 ноября пресс-служба президента.
В профессиональный праздник Александр Лукашенко направил искренние поздравления белорусским агрария. Он подчеркнул, что сейчас сельскохозяйственная отрасль является одной из самых эффективных в Беларуси.
Президент обратил внимание на то, что труженики села в 2024-м вырастили и собрали хороший урожай. В Беларуси собрано свыше 10 миллионов тонн зерна с учетом кукурузы и рапса, а также убрано примерно 5 миллионов тонн сахарной свеклы.
Лукашенко заметил, что аграрии обеспечивают белорусов качественными и вкусными продуктами, но также продолжают наращивать экспорт. При этом глава страны сказал и об ответственности и задачах, стоящих перед тружениками села.
— Благодаря вашему трудолюбию и упорству будут достойно выполнены масштабные задачи, стоящие перед АПК страны, — заметил он.
А резюмируя, поблагодарил работников сельской отрасли за профессионализм и ответственность, искреннюю любовь к родной земле, стремление сохранять и приумножать лучшие национальные аграрные традиции.
Тем временем рекордная банка тушенки весом 500 кг вошла в книгу рекордов Беларуси.