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Итоги дня: ледостав на Амуре, памятник князю, губернаторы и стрелковый комплекс

Подборка самых популярных новостей за 17 ноября.

Источник: Freepik

Дракон облачается в ледяной доспех: Амур у Хабаровска начинает замерзать

Сегодня, 17 ноября, специалисты гидрометцентра фиксируют понижение температур и усиление ветра, что всегда совпадает с началом ледостава. В Хабаровск пришла зима, сообщает ИА AmurMedia.

«Горячая линия» по вопросам правонарушений несовершеннолетних заработает в Комсомольске

На телефон «горячей линии» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов можно будет позвонить 20 ноября с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольса-на-Амуре.

Итоговый день голосования жители Эльбанского городского поселения повторно выбирают главу

17 ноября 2024 года — основной день голосования на повторных выборах главы Эльбанского городского поселения Амурского района Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Хабаровского края.

В Комсомольске-на-Амуре состоялось открытие и освящение памятника князю Владимиру

17 ноября состоялось торжественное открытие и освящение нового монумента — первого на Дальнем Востоке памятника князю Владимиру. Шестиметровый бронзовый артефакт установлен на территории Свято-Успенского храма Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеграм-канал «Культурный Комсомольск» (18+).

Министр спорта РФ пообещал обсудить с губернатором Хабаровского края ремонт тира

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв пообещал обсудить с губернатором Хабаровского края перспективу ремонта на федеральные средства Стрелкового комплекса. Как сообщает Министерство спорта России, 5 ноября экс-губернатор выступил на просветительском марафоне «Знание. Первые» (12+), где рассказал об основных направлениях развития спорта, а также ответил на вопросы школьников и студентов.