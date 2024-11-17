Итоги дня: ледостав на Амуре, памятник князю, губернаторы и стрелковый комплекс

Дракон облачается в ледяной доспех: Амур у Хабаровска начинает замерзать
Сегодня, 17 ноября, специалисты гидрометцентра фиксируют понижение температур и усиление ветра, что всегда совпадает с началом ледостава. В Хабаровск пришла зима, сообщает ИА AmurMedia.
«Горячая линия» по вопросам правонарушений несовершеннолетних заработает в Комсомольске
На телефон «горячей линии» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов можно будет позвонить 20 ноября с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольса-на-Амуре.
Итоговый день голосования жители Эльбанского городского поселения повторно выбирают главу
17 ноября 2024 года — основной день голосования на повторных выборах главы Эльбанского городского поселения Амурского района Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Хабаровского края.
В Комсомольске-на-Амуре состоялось открытие и освящение памятника князю Владимиру
17 ноября состоялось торжественное открытие и освящение нового монумента — первого на Дальнем Востоке памятника князю Владимиру. Шестиметровый бронзовый артефакт установлен на территории Свято-Успенского храма Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеграм-канал «Культурный Комсомольск» (18+).
Министр спорта РФ пообещал обсудить с губернатором Хабаровского края ремонт тира
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв пообещал обсудить с губернатором Хабаровского края перспективу ремонта на федеральные средства Стрелкового комплекса. Как сообщает Министерство спорта России, 5 ноября экс-губернатор выступил на просветительском марафоне «Знание. Первые» (12+), где рассказал об основных направлениях развития спорта, а также ответил на вопросы школьников и студентов.