Итоги дня: ледостав на Амуре, памятник князю, губернаторы и стрелковый комплекс

«Горячая линия» по вопросам правонарушений несовершеннолетних заработает в Комсомольске



На телефон «горячей линии» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов можно будет позвонить 20 ноября с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольса-на-Амуре.