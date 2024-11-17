В Красноярске стартует новый горнолыжный сезон

В Красноярске в фанпарке «Бобровый лог» открывается очередной горнолыжный сезон.
В честь открытия 17 ноября с 18:00 до 22:00 катание в фанпарке станет бесплатным. На старте сезона в «Бобровом логу» будет работать участок трассы 13 с середины подъемника К2. Остальные трассы откроются по мере оснежения.
«Ждем всех, кто соскучился по снежным склонам, хрустящему вельвету и зимнему настроению», — сообщили в фанпарке.
Напомним, ранее стало известно, что в Красноярске на острове Татышев начали заливать каток.