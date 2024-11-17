В Самаре проверят систему оповещения с 16 по 30 ноября

В Самаре местных жителей предупредили о проверке системы оповещения. Тестирование систем экстренного оповещения населения продлится с 16 по 30 ноября, об этом сообщили представители городской администрации.
Во время проверки на улицах можно услышать сирены и речевые проверочные сигналы. Услышав сигналы, местным жителям рекомендуют сохранять спокойствие и порядок. Кроме того, включать радиоточки, телевидение и радио для прослушивания сигналов необязательно.
В выходные дни также будут проводиться тестовые испытания системы. Чтобы получить подробную информацию о функционировании сигналов, можно обратиться по телефону в единую диспетчерскую службу города.