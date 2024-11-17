В Самаре проверят систему оповещения с 16 по 30 ноября

Во время проверки на улицах можно услышать сирены и речевые проверочные сигналы. Услышав сигналы, местным жителям рекомендуют сохранять спокойствие и порядок. Кроме того, включать радиоточки, телевидение и радио для прослушивания сигналов необязательно.