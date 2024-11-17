Новый альбом SZA «LANA» может выйти до конца осени

R&B-исполнительница SZA дала интервью, в котором поклонники получили намек на выход ее долгожданного альбома LANA до конца осени. Впервые певица анонсировала пластинку еще в декабре 2023-го, однако ее выпуск был отложен из-за утечек.
Информация о грядущем релизе появилась в British Vogue. «Я не отождествляю себя со своей разбитостью. Это не моя индивидуальность… Да, я столкнулась с жестокостью. В какой-то момент мне придется оставить это. Постепенно моя музыка меняется, и из-за этого мне становится легче», — отметила SZA, рассказывая изданию о своей работе над новой пластинкой.
До этого певица уже анонсировала скорый выпуск лонгплея. Во время выступления в рамках BST Hyde Park артистка спросила у слушателей: «Новый альбом. Вы готовы?» Тогда же она представила свой неизданный трек PSA.
После этого, в августе, SZA заявила, что на некоторое время перестанет давать концерты.