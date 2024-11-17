Нижегородский депутат Гриневич полтора часа ждала автобус в Балахне

Депутат Заксобрания Нижегородской области Татьяна Гриневич негативно высказалась о транспортной реформе в регионе. В социальных сетях она рассказала, что вечером 16 ноября ей пришлось ждать автобус почти полтора часа, чтобы вернуться в областную столицу. Депутат приехала в гости к матери.
«Стою на остановке “Домострой” на улице Коммунистической. В 17.00 автобуса не было, в 17.20 автобуса не было, в 17.35 автобуса не было, в 17.50 автобуса не было. Следующий автобус в 18.20. Интересно: брать такси или все-таки дождаться автобуса?» — сказала депутат в своем видео.
Татьяна Гриневич передала привет министру транспорта региона после случившегося, поскольку была возмущена ситуацией с общественным транспортом. Депутат пообещала отдельно направить запрос в министерство транспорта. Депутат сделала вывод, что транспортная реформа в Нижегородской области провалилась.