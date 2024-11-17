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Нижегородский депутат Гриневич полтора часа ждала автобус в Балахне

Она заявила, что транспортная реформа в регионе провалилась.

Депутат Заксобрания Нижегородской области Татьяна Гриневич негативно высказалась о транспортной реформе в регионе. В социальных сетях она рассказала, что вечером 16 ноября ей пришлось ждать автобус почти полтора часа, чтобы вернуться в областную столицу. Депутат приехала в гости к матери.

«Стою на остановке “Домострой” на улице Коммунистической. В 17.00 автобуса не было, в 17.20 автобуса не было, в 17.35 автобуса не было, в 17.50 автобуса не было. Следующий автобус в 18.20. Интересно: брать такси или все-таки дождаться автобуса?» — сказала депутат в своем видео.

Татьяна Гриневич передала привет министру транспорта региона после случившегося, поскольку была возмущена ситуацией с общественным транспортом. Депутат пообещала отдельно направить запрос в министерство транспорта. Депутат сделала вывод, что транспортная реформа в Нижегородской области провалилась.