«Хозяин двора» во Владивостоке заставил снести ограду соседей для сада, чтобы там могли гулять его собаки

Жители Владивостока просят власти обратить внимание на поведение мужчины, который недавно разъезжал по городу на авто «Эскалейд» с «тремя семерочками», а теперь пересел на «Митсубиси Паджеро» и диктует свои правила во дворе на улице Давыдова. Чем разозлил этот человек приморцев, читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В соцсетях появилось видео, на котором рулевой диктует своему помощнику, как ему избавиться от железной ограды, которую установили для небольшого сада жильцы дома на Давыдова, 12. При этом, местные уверяют, этот человек живет в 18-ом доме, но почему-то не дает им нормально жить.
«Мы так старались, установили ограду, посадили яблоки, грушу, сливы, он, словно специально, стал водить своих собак в наш сад. Ему делали замечание, он сказал: “Я так хочу”. 16 числа он приехал, припарковался на тротуаре, вырвал ограждение. Его помощник дал по лицу тому, кто это все установил и облагородил. Хотелось бы узнать, можно ли предпринять какие-то меры, против взрослого вандала?», — пишут жильцы дома на Давыдова.
В лице «хозяина двора» приморцы узнали наглого водителя, который устроил в сентябре 2023 года ДТП в районе ТЦ «Максим», а затем уехал восвояси, пригрозив второму участнику аварии связями в полиции.
«Он на своем дорогом внедорожнике въехал в грузовик. Выскочил из машины, оскорбил меня, сказал, что вызовет ГИБДД, и виноватым сделают меня. Где-то час он мне угрожал, а затем покинул место аварии, а я прождал инспекторов еще несколько часов», — написал в соцсетях приморец, когда-то столкнувшийся с этим человеком.
Местные жители предполагают, мужик непростой, и явно себе на уме. Вот только он все же задал им вполне логичный вопрос: «А разрешение на установку ограждения, где?». А его нет. Спорная ситуация. С одной стороны, люди хотели сделать что-то хорошее, с другой, это не совсем законно. Но созревает вопрос, а имеет ли тогда «хозяин двора» право сносить незаконную постройку, являясь обычным буйным соседом, а не представителем власти или УК?
Соседям остается только писать коллективную жалобу, пока этот человек не решил заявить о каких-нибудь его новых правилах. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как дорожные разборки водителей во Владивостоке поразили горожан. Вместо кулаков в ход пошли обычные подушки.