«Хозяин двора» во Владивостоке заставил снести ограду соседей для сада, чтобы там могли гулять его собаки

Местные жители предполагают, мужик непростой, и явно себе на уме. Вот только он все же задал им вполне логичный вопрос: «А разрешение на установку ограждения, где?». А его нет. Спорная ситуация. С одной стороны, люди хотели сделать что-то хорошее, с другой, это не совсем законно. Но созревает вопрос, а имеет ли тогда «хозяин двора» право сносить незаконную постройку, являясь обычным буйным соседом, а не представителем власти или УК?