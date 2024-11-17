РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российская академия наук поддерживает идею законодательного запрета услуг тарологов, заявили РИА Новости в РАН.
Гадание на картах Таро с целью якобы предсказать будущее того или иного человека — это типичная лженаука, тарологи пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг, отметили в РАН.
«РАН, без сомнения, поддерживает вопрос законодательного запрета услуг тарологов, астрологов и прочих колдунов», — сказали в РАН.
Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии, сообщил РИА Новости в конце октября зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Парламентарий тогда добавил, что не исключает возможности разработки законопроекта, который будет направлен на запрет деятельности данных «специалистов» (астрологов, колдунов — ред.) в России.