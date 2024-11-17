РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов

Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии, сообщил РИА Новости в конце октября зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Парламентарий тогда добавил, что не исключает возможности разработки законопроекта, который будет направлен на запрет деятельности данных «специалистов» (астрологов, колдунов — ред.) в России.