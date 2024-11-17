В Омске начали асфальтировать бульвар Архитекторов

Участок бульвара Архитекторов между улицами Крупской и Комарова готовят к открытию. Вчера, 16 ноября, омичи заметили, что рабочие приступили к асфальтированию дороги. Видео этого процесса выложили в паблике «Аварийный Омск».
Подписчики отметили, что сейчас на бульваре работает больше людей, чем обычно. Некоторые опасения вызвали только обстоятельства укладки асфальта: многим показалось странным, что к этим работам приступили в ноябре, посреди снега и слякоти.
«Разве это не вредительство — в снег асфальт ложить?» — поинтересовался один из комментаторов.
«Вредительство — это говорить “ЛОЖИТЬ”» — расставил все точки над «i» другой.
Напомним, что отрезок между улицей 70 лет Октября и проспектом Комарова обещали запустить в первую очередь, так как по нему в связи с ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ должны пойти троллейбусы 7-го и 16-го маршрутов.