Собянин: в Новой Москве за 12 лет построили более 160 образовательных учреждений

Собянин сообщил, что объекты строили по адресной инвестиционной программе. Инвесторы обеспечили все условия для всестороннего развития детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Так, в школах уже обустроили специализированные кабинеты, медиатеки и лабораторно-исследовательские комплексы с высокотехнологичным оборудованием. Мэр добавил, что до 2029 года планируется построить еще 90 образовательных объектов.