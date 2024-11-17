Собянин: в Новой Москве за 12 лет построили более 160 образовательных учреждений

«164 образовательных учреждения построили в ТиНАО с 2012 года. Только в этом году достроили и ввели 10 школ и 11 детских садов. Округа получили больше 47 тыс. учебных мест в школах и свыше 23 тыс. — в дошкольных учреждениях», — написал мэр.
Собянин сообщил, что объекты строили по адресной инвестиционной программе. Инвесторы обеспечили все условия для всестороннего развития детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Так, в школах уже обустроили специализированные кабинеты, медиатеки и лабораторно-исследовательские комплексы с высокотехнологичным оборудованием. Мэр добавил, что до 2029 года планируется построить еще 90 образовательных объектов.
Ранее в Москве утвердили адресную инвестиционную программу, в которую входит строительство 259 км дорог и 45 искусственных сооружений, финансируемых из бюджета города.