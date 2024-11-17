Белорусский футбольный тренер Бага может покинуть «Сокол» после проигрыша «Уфе»

Стало известно, что белорусский тренер Алексей Бага, экс-тренер БАТЭ, может покинуть российский футбольный клуб «Сокол», сообщает metaratings.ru.
Так, ресурс сообщает, что существует высокая вероятность, что после того, как «Сокол» проиграл «Уфе» со счетом 0−2, с большой долей вероятности Алексея Багу отправят в отставку.
Заседание саратовского футбольного клуба, где будет решаться в том числе этот вопрос будет проходить 18 ноября. Отмечается, что футболистов команды уже неофициально проинформировали о скором появлении нового главного тренера.
Напомним, что ФК «Сокол» находится на 15-й строчке рейтинга Первой лиги и оказался в одном очке от зоны вылета.
Напомним, в декабре 2023-го белорусский футбольный тренер Алексей Бага возглавил саратовский «Сокол».
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