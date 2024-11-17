Временами дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, местами по стране ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с. По прогнозу, будет преобладать облачная погода. Временами осадки — дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый.



Температурный в ночное время — минус 1 градус, днем воздух прогреется до 2−7 градусов.