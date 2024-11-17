Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временами дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 18 ноября

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временами дождь, мокрый снег и усиление ветра прогнозируются в Беларуси 18 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +9° 0 м/с 57% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

В понедельник, 18 ноября, местами по стране ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с. По прогнозу, будет преобладать облачная погода. Временами осадки — дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый.

Температурный в ночное время — минус 1 градус, днем воздух прогреется до 2−7 градусов.