В понедельник, 18 ноября, местами по стране ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с. По прогнозу, будет преобладать облачная погода. Временами осадки — дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый.
Температурный в ночное время — минус 1 градус, днем воздух прогреется до 2−7 градусов.
Временами дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 18 ноября
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временами дождь, мокрый снег и усиление ветра прогнозируются в Беларуси 18 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник, 18 ноября, местами по стране ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с. По прогнозу, будет преобладать облачная погода. Временами осадки — дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый.