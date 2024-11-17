Майк Шинода объяснил, почему Брэд Делсон не играет на концертах Linkin Park

Несмотря на то что Дэлсон отказался от участия в туре, он все еще входит в состав Linkin Park. Шинода объяснил сложившуюся ситуацию во время интервью для Zach Sang Show: «Ему не нравятся гастроли и концертный стиль жизни, и поэтому он наш гитарист, но он не играет вживую. Он нашел парня по имени Алекс, потрясающего, действительно хорошего гитариста. Они отлично поладили, и Брэд выбрал Алекса для исполнения своих партий вживую».