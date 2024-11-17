Белоруска Качаловская не вышла в финал «Мисс Вселенная 2024», где победила Дания

Корону «Мисс Вселенная — 2024» завоевала 21-летняя представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Представительница Беларуси Элеонора Качаловская в финал конкурса красоты не прошла.
Финал «Мисс Вселенной» состоялся ночью с 16 на 17 ноября по минскому времени. Однако белоруска в финал 73-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», проходившего в Мексике, не прошла.
Победительница конкурса была объявлено после раунда вопрос-ответ, в котором участвовали пять сильнейших конкурсанток. Среди которых вместе с представительницей Дании были нигерийка Чидимма Адетшина, мексиканка Мария Фернанда Белтран, тайка Сучата Чуангсри и представительница Венесуэлы Илеана Маркес.
Ранее мы писали о том, что финал «Мисс Вселенная» с возможным участием белоруски Элеоноры Качаловской пройдет 16 ноября 2024 года.
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