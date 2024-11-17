Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска Качаловская не вышла в финал «Мисс Вселенная 2024», где победила Дания

Титул «Мисс Вселенная 2024» завоевала представительница Дании, белоруска Элеонора Качаловская в финал не прошла.

Источник: Комсомольская правда

Корону «Мисс Вселенная — 2024» завоевала 21-летняя представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Представительница Беларуси Элеонора Качаловская в финал конкурса красоты не прошла.

Финал «Мисс Вселенной» состоялся ночью с 16 на 17 ноября по минскому времени. Однако белоруска в финал 73-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», проходившего в Мексике, не прошла.

Победительница конкурса была объявлено после раунда вопрос-ответ, в котором участвовали пять сильнейших конкурсанток. Среди которых вместе с представительницей Дании были нигерийка Чидимма Адетшина, мексиканка Мария Фернанда Белтран, тайка Сучата Чуангсри и представительница Венесуэлы Илеана Маркес.

Ранее мы писали о том, что финал «Мисс Вселенная» с возможным участием белоруски Элеоноры Качаловской пройдет 16 ноября 2024 года.

Еще белорусский футбольный тренер Бага может покинуть «Сокол» после проигрыша «Уфе».