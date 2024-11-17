Смещение северного магнитного полюса Земли в сторону РФ замедлилось

Согласно ее расчетам, в период с 1600 и до начала 1990-х годов северный магнитный полюс Земли смещался ежегодно на 10−15 километров в сторону России. К началу 2000-х годов этот процесс ускорился до 55 км в год, однако сейчас снова замедлился (до примерно 25 км в год).