Смещение северного магнитного полюса Земли в сторону РФ замедлилось

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Скорость перемещения северного магнитного полюса Земли из Северной Америки в сторону Сибири, достигшая к началу 2000-х годов максимальных значений за всю историю наблюдений, в последнее время снизилась. Об этом сообщила британская газета The Independent со ссылкой на данные британской геологической службы BGS.
Согласно ее расчетам, в период с 1600 и до начала 1990-х годов северный магнитный полюс Земли смещался ежегодно на 10−15 километров в сторону России. К началу 2000-х годов этот процесс ускорился до 55 км в год, однако сейчас снова замедлился (до примерно 25 км в год).
Как пишет издание, северный магнитный полюс отличается от географического, однако именно он имеет важное значение для навигации, поскольку определяет направление стрелки компаса. Его фактическое расположение задает магнитное поле, генерируемое ядром Земли.