Для ловли омуля на Байкале нет выделенных участков

В 2024 году была проведена полная гидроакустическая съёмка Байкала, которая охватила все места обитания омуля. Когда запас рыбы достигнет нужного уровня, можно начинать лов, но перед этим нужно сформировать участки, на которых можно будет ловить рыбу.