Для ловли омуля на Байкале нет выделенных участков

Однако этому мешает отсутствие сформированных рыбопромысловых участков. Об этом со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Соколова сообщает ТАСС.
В 2024 году была проведена полная гидроакустическая съёмка Байкала, которая охватила все места обитания омуля. Когда запас рыбы достигнет нужного уровня, можно начинать лов, но перед этим нужно сформировать участки, на которых можно будет ловить рыбу.
В настоящее время промысловые запасы омуля оцениваются на уровне семи тонн, в 2026—2027 годах этот уровень превысит 10 тонн.