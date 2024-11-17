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Начало зимы удивит метеозависимых омичей геомагнитной активностью

На Солнце произойдет целая волна вспышек.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области первый месяц зимы ознаменуется чередой вспышек на Солнце. На звезде произойдет целый ряд вспышек различной мощности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу ученых, магнитосфера будет возбужденной 1, 6, 7, 10 и 11 декабря. Помимо этого, слабая магнитная буря накроет регион 8 декабря.

Фото: xras.ru.

Из этих данных следует, что в декабре метеозависимые омичи могут испытать череду недомоганий. Как правило, в эти дни такие люди часто жалуются на головные боли, головокружения, тошноту и вялость.

Специалисты рекомендуют на время магнитных бурь низбегать физических нагрузок, стресса, а также ограничить прием алкоголя.