Синоптики предупредили о температурных качелях

На предстоящей неделе, с 18 по 24 ноября на Кубани синоптики прогнозируют переменчивую погоду. В первые дни и выходные местами пройдут дожди. Однако в среду ожидается температурный скачок. В среднем столбики термометров будут держаться на 6…20 градусов тепла, сообщает ИА KrasnodarMedia.