Синоптики предупредили о температурных качелях

На предстоящей неделе, с 18 по 24 ноября на Кубани синоптики прогнозируют переменчивую погоду. В первые дни и выходные местами пройдут дожди. Однако в среду ожидается температурный скачок. В среднем столбики термометров будут держаться на 6…20 градусов тепла, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В Краснодаре в понедельник ожидается дождь. Остаток недели пройдет без осадков, за исключением пятницы, 22 ноября. Средняя температура сохранится на уровне 10…12 градусов. В четверг горожан ждет аномальное потепление до 21 градуса.
В Сочи жителям и гостям курорта предстоит держать зонты наготове. Синоптики прогнозируют осадки через день. Температура воздуха будет варьироваться от 14 до 20 градусов тепла.
В Новороссийске ожидается более прохладная погода. Здесь резких скачков не предвидится. Самыми теплыми днями станут четверг, 21 ноября, и суббота, 23 ноября. В этот период ожидается 18 градусов тепла. В течение недели также в городе-герое пройдут дожди.
Осадки не пройдут стороной также Геленджик и Темрюк. Здесь столбики термометров покажут от 7 до 18 градусов тепла. Дожди будут чередоваться с солнцем.