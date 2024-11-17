Бесплатная венецианская карусель появится в Минске к Рождеству

В Минске к Рождеству появится венецианская карусель, катание на которой будет бесплатным, пишет БелТА.
Так, 21 и 22 декабря на столичной площадке «Лучшая улица» будет проходить новогодняя ярмарка. К Рождеству городской пикник украсит зимнее убранство. Организаторы обещают устроить настоящую новогоднюю сказку.
Главными достопримечательностями праздника станут большая рождественская ель и настоящая венецианская карусель, катание на которой будет бесплатным. Также здесь откроется резиденция Деда Мороза, будет работать новогодняя почта, а также рождественский маркет, где будут бесплатно упаковывать подарки.
Кроме того, откроется елочный базар. А еще будет работать уличный кинотеатр, транслирующий новогодние фильмы. И будет организовано пространство для малышей с тематическими играми и анимацией.
В связи с возможными погодными сюрпризами часть зимнего фестиваля будет проходить в закрытых помещениях.
Фестиваль в Минске будет работать с 12.00 до 22.00 часов 21 и 22 декабря.
Тем временем титул «Мисс Вселенная 2024» завоевала представительница Дании, белоруска Элеонора Качаловская в финал не прошла.