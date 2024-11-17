Бесплатная венецианская карусель появится в Минске к Рождеству

Главными достопримечательностями праздника станут большая рождественская ель и настоящая венецианская карусель, катание на которой будет бесплатным. Также здесь откроется резиденция Деда Мороза, будет работать новогодняя почта, а также рождественский маркет, где будут бесплатно упаковывать подарки.