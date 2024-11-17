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Бесплатная венецианская карусель появится в Минске к Рождеству

Катание на венецианской карусели на фестивале к Рождеству в Минске будет бесплатным.

Источник: Комсомольская правда

В Минске к Рождеству появится венецианская карусель, катание на которой будет бесплатным, пишет БелТА.

Так, 21 и 22 декабря на столичной площадке «Лучшая улица» будет проходить новогодняя ярмарка. К Рождеству городской пикник украсит зимнее убранство. Организаторы обещают устроить настоящую новогоднюю сказку.

Главными достопримечательностями праздника станут большая рождественская ель и настоящая венецианская карусель, катание на которой будет бесплатным. Также здесь откроется резиденция Деда Мороза, будет работать новогодняя почта, а также рождественский маркет, где будут бесплатно упаковывать подарки.

Кроме того, откроется елочный базар. А еще будет работать уличный кинотеатр, транслирующий новогодние фильмы. И будет организовано пространство для малышей с тематическими играми и анимацией.

В связи с возможными погодными сюрпризами часть зимнего фестиваля будет проходить в закрытых помещениях.

Фестиваль в Минске будет работать с 12.00 до 22.00 часов 21 и 22 декабря.

Тем временем титул «Мисс Вселенная 2024» завоевала представительница Дании, белоруска Элеонора Качаловская в финал не прошла.