МЧС Казахстана провело уникальное учение в Астане

Для тушения условного пожара были задействованы порядка 80 спасателей и около 20 единиц техники ДЧС. В то время как наземные силы боролись с огнем на первых этажах, авиация «Казавиаспас» сыграла ключевую роль в эвакуации людей с крыши здания и верхних этажей. Вертолет Eurocopter использовал уникальную технику посадки, аккуратно приземлившись на край здания для эвакуации пострадавшего. Одновременно вертолет Ми-8 с грузовой лебедкой обеспечил оперативное поднятие людей с высоты.