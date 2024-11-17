МЧС Казахстана провело уникальное учение в Астане

Учения, прошедшие в Астане сосредоточились на оперативном тушении пожара в высотном здании, а также на эвакуации граждан с верхних этажей с применением авиации «Казавиаспас». В ходе учений была отработана стратегия борьбы с пожаром, охватившим несколько этажей жилого дома, а также координация действий между различными службами экстренного реагирования.
Согласно сценарию, пожар начался на 10-м этаже 22-этажного жилого дома в результате короткого замыкания, быстро распространившись вверх. Из-за сильного задымления и высокой температуры жильцы верхних этажей оказались заблокированы. В условиях городской застройки стандартная техника для тушения пожара и эвакуации людей не могла добраться до места происшествия, что потребовало вмешательства авиации.
Для тушения условного пожара были задействованы порядка 80 спасателей и около 20 единиц техники ДЧС. В то время как наземные силы боролись с огнем на первых этажах, авиация «Казавиаспас» сыграла ключевую роль в эвакуации людей с крыши здания и верхних этажей. Вертолет Eurocopter использовал уникальную технику посадки, аккуратно приземлившись на край здания для эвакуации пострадавшего. Одновременно вертолет Ми-8 с грузовой лебедкой обеспечил оперативное поднятие людей с высоты.
«Учения продемонстрировали не только высокую эффективность взаимодействия воздушных и наземных сил, но и важность своевременной координации при тушении пожара в высотных зданиях. Это особенно актуально для современных городских условий, где труднодоступность и высокая этажность создают дополнительные сложности для спасателей» Министр по ЧС РК Чингис Аринов.
Особое внимание в учениях было уделено организации спасательных операций и координации действий в условиях ограниченного времени. Все операции, включая тушение пожара и эвакуацию граждан, контролировались через новый Командный центр МЧС РК в режиме онлайн. Это позволило оперативно корректировать действия и повышать эффективность спасательных операций.
«Эти учения стали важным этапом в подготовке наших сил и средств к возможным чрезвычайным ситуациям в городах с высотной застройкой. Мы продолжим развивать и совершенствовать взаимодействие между различными подразделениями для повышения безопасности граждан» Чингис Аринов.