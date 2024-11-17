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Жителей Башкирии предупредили об опасности на водоемах

В МЧС республики рассказали о первых жертвах тонкого льда.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии обратилось к жителям республики с предупреждением об опасности, таящейся на водоемах. В ведомстве напомнили о последствиях выхода на тонкий лед.

Как рассказали в пресс-службе министерства, на сегодняшний день на реках и озерах Башкирии установился слой льда толщиной всего семь сантиметров. Такой слой может выдержать вес максимум одного человека.

Первыми жертвами тонкого льда в ПФО уже стали восьмилетняя девочка. Школьница гуляла с подругой вдоль берега Вятки. В какой-то момент обе девочки стали тонуть, спасти удалось лишь одну.

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