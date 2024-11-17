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Свердловское МЧС выпустило новое экстренное предупреждение о непогоде

В Свердловской области 18 ноября ожидается сильный ветер.

Сейчас в Олбани: +9° 0 м/с 57% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. По данным МЧС, 18 ноября в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

— Главное управление МЧС России по Свердловской области убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких, — говорится в сообщении.

В МЧС также напомнили, на улице во время сильного ветра стоит держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Все они несут угрозу для здоровья и жизни в непогоду.

Водителям не стоит парковать машины рядом с деревьями и рекламными баннерами.

Если вы стали свидетелем происшествия, об этом необходимо сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Напомним, в Свердловскую область пришла оттепель, но она будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега. По данным Уральского гидрометцентра, 18 и 19 ноября температура воздуха днем в регионе поднимется до +4. В Екатеринбурге столбик термометра будет держаться на отметках от +1 до +3 градусов.