В челябинском микрорайоне сорвались сроки строительства детского садика

Строительство детского садика в челябинском микрорайоне Парковый идёт с заметным отставанием от графика. Новое учреждение на 140 мест, которое планировали открыть до конца года, к сегодняшнему дню готово только на две трети. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Алексей Лошкин, посетивший стройплощадку в воскресенье, 17 ноября.