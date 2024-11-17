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В челябинском микрорайоне сорвались сроки строительства детского садика

Строительство детского садика в челябинском микрорайоне Парковый идёт с заметным отставанием от графика. Новое учреждение на 140 мест, которое планировали открыть до конца года, к сегодняшнему дню готово только на две трети. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Алексей Лошкин, посетивший стройплощадку в воскресенье, 17 ноября.

Источник: Алексей Лошкин/Telegram

— Сейчас здесь ведутся фасадные и отделочные работы, благоустраиваются детские площадки, — написал Алексей Лошкин в своём Telegram-канале. — Общая строительная готовность составляет 67%. Возникли вопросы, связанные с третьими лицами, поэтому продлеваем срок контракта. Потребовал от подрядчика максимально ускориться в устранении всех причин задержки.

Врио главы города попросил челябинцев набраться терпения и заверил, что мэрия окажет подрядчику всю необходимую поддержку в решении сложных вопросов.

Напомним, детский сад в квартале, ограниченном улицами Бейвеля, маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля, возводит специализированный застройщик «Высота». Стоимость работ составляет 178,5 миллионов рублей. Ранее затягиванием сроков строительства заинтересовалась прокуратура.

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