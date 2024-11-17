Упал с турника и перестал ходить: Ростовчанин шокировал врачей, став фехтовальщиком после почти полной парализации

Житель Гуково Ростовской области Денис Суслов — достойный пример мужества, силы воли и веры в себя. Большая часть его жизни — это история преодоления. Почти десять лет назад Денис получил травму позвоночника. Это навсегда изменило его жизнь.
«БЫЛ СПОРТИВНЫМ ПАЦАНОМ».
24-летний парень отчетливо помнит тот день, когда с ним случилась беда.
— Все случилось 27 марта. Мне было 14 лет. Подходили к концу весенние каникулы. Я был активным спортивным пацаном. Пошел гулять и заодно покрутиться на турник. Зацепился за него ногами и повис вниз головой, — рассказывает Денис Суслов корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону».
В какой-то момент подросток не удержался и упал с перекладины вниз головой. Высота была небольшая — от силы — метра два. Но от серьезного увечья Дениса это не уберегло.
От удара подросток на мгновение потерял сознание, а когда пришел в себя — попробовал встать, но тщетно. На скорой помощи подростка отвезли в местную больницу, а потом — в областную. У Дениса оказался перелом шестого шейного позвонка, пятый и четвертый были сдавлены, также был повреждён спинной мозг.
— Я не чувствовал нижнюю часть тела, начиная от груди все было парализовано. Но всей тяжести случившегося не осознавал. Помню, был шок и чувство вины перед мамой. Ведь она столько раз просила меня быть осторожнее, а я ее не слушал.
Зато родители отчетливо понимали, чем подобные травмы грозят в будущем.
После травмы Денис занялся фехтованием. Фото: из архива героя публикации.
«ГОТОВЬТЕСЬ К ХУДШЕМУ».
Денису сделали операцию, заменив позвонок на титановую конструкцию, но прогнозы все равно были неутешительными.
— Ваш сын вряд ли сможет даже в инвалидное кресло когда-нибудь сесть. Готовьтесь к худшему: скорее всего, парень так и останется лежачим инвалидом, — сказал лечащий врач маме Дениса.
Нетрудно представить, что происходило в душе родителей парня. Но отец и мать быстро взяли себя в руки и решили: теперь их главная цель в жизни — помочь своему ребенку.
— Отец не ушел из семьи, как иногда поступают другие мужчины. Он стал больше работать, потому что нужны были деньги на мою реабилитацию. Маме пришлось уволиться, чтобы быть рядом со мной, — рассказывает Денис.
Женщина возила сына на курсы ЛФК в Ростов, научилась сама делать сыну лечебную разминку ног.
— Я постоянно занимался дома: поднимал гантели, лежа в кровати, мама делала массаж ног. А через два месяца, по-прежнему не чувствуя большей части тела, сел в инвалидное кресло, хотя врач, занимавшийся лечением на тот момент, был против.
Правда, долго сидеть в кресле не получалось, от силы — минут 15−20 в день.
Но Денис — не из тех, кто сдается. Да и разве такие родители дадут смириться с ситуацией? Вот уже девять лет парень сражается за свое будущее, возвращая чувствительность своему телу. И, надо сказать, победа — на его стороне.
Денис с остальными членами сборной постоянно участвует в соревнованиях различного уровня. Фото: из архива героя публикации.
РАДИ ШПАГИ РЕШИЛСЯ НА ПЕРЕЕЗД.
Сегодня Денис запросто может проехать на инвалидном кресле от дома до остановки, сесть в автобус, самостоятельно добраться до кабинета лечащего врача.
— А раньше для меня это было чем-то запредельным!
Но эти победы — не единственные в списки парня.
Если с инвалидностью одни двери закрылись перед ним, то другие — распахнулись. Сегодня Денис — член сборной страны по фехтованию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Однажды взяв в руки шпагу, парень больше не смог отказаться от этого вида спорта.
— В родном Гуково таких секций нет и не было. Чтобы заниматься фехтованием, переехал в Ростов. С 2019 года трижды в неделю посещаю тренировки, постоянно участвую в соревнованиях.
Этим летом Денис занял третье место на общероссийском чемпионате по фехтованию.
Так происходят тренировки. Фото: из архива героя публикации.
«НАШ ПУТЬ ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕН».
И, конечно, ростовчанин продолжает заниматься восстановлен…
— В 2015 Денис перенес позвоночно — спинномозговую травм. После операции прогнозы были пессимистичные, предполагалось пожизненное лежачее положение. Но упорство Дениса, его родных, и специалистов позволили достичь самостоятельного передвижения в коляске. А в июне прошлого года мы с ним провели первый курс из 12 тренировок на уникальном доказательном медицинском оборудовании David Spine, после чего Денис поехал на Кубок России и там взял две награды. Второй курс тренировок был осенью 2023, а третий — в феврале 2024. Также мы готовились к Чемпионату России по фехтованию — проводили короткие курсы. Итог — третье место! Наш с Денисом путь еще не завершен. Мы четко следуем намеченным планам, — рассказала основатель центра «3D Spine — клуб идеальной спины», врач ЛФК высшей категории Лариса Думенко.