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В возрасте 57 лет скончался экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Умер бывший участник советской и российской поп-группы «На-На» Владимир Левкин. Пока неизвестно, что стало причиной смерти музыканта. Ему было 57 лет.

Источник: Звук

Умер бывший участник советской и российской поп-группы «На-На» Владимир Левкин. Пока неизвестно, что стало причиной смерти музыканта. Ему было 57 лет.

Печальную новость сообщила в соцсетях жена артиста, певица Маруся Левкина.

Владимир Левкин был вокалистом в самом первом составе группы «На-На», дебютировавшем на сцене в 1989 году. В 1998-м певец покинул коллектив, после чего присоединился к рок-бэнду «Кеды». Также музыкант выпустил несколько сольных альбомов.

Актриса Юлия Проскурякова, супруга композитора Игоря Николаева, выразила свои соболезнования по поводу смерти Владимира: «Мы виделись 10 ноября на премьере фильма “Азбука Морзе”, совсем недавно. Ребята пришли меня поддержать, и я им очень за это благодарна. Володя был весел, рассказывал интересные истории о прошлом группы “На-На”, участником которой он был много лет. Был рядом со своей любимой супругой Марусей. Светился от счастья. Мы шутили, пили чай и делились впечатлениями о фильме. Как же так? Ему было всего 57 лет».

Ранее стало известно о кончине белорусского композитора Олега Жукова.