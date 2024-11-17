В возрасте 57 лет скончался экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Умер бывший участник советской и российской поп-группы «На-На» Владимир Левкин. Пока неизвестно, что стало причиной смерти музыканта. Ему было 57 лет.
Печальную новость сообщила в соцсетях жена артиста, певица Маруся Левкина.
Владимир Левкин был вокалистом в самом первом составе группы «На-На», дебютировавшем на сцене в 1989 году. В 1998-м певец покинул коллектив, после чего присоединился к рок-бэнду «Кеды». Также музыкант выпустил несколько сольных альбомов.
Актриса Юлия Проскурякова, супруга композитора Игоря Николаева, выразила свои соболезнования по поводу смерти Владимира: «Мы виделись 10 ноября на премьере фильма “Азбука Морзе”, совсем недавно. Ребята пришли меня поддержать, и я им очень за это благодарна. Володя был весел, рассказывал интересные истории о прошлом группы “На-На”, участником которой он был много лет. Был рядом со своей любимой супругой Марусей. Светился от счастья. Мы шутили, пили чай и делились впечатлениями о фильме. Как же так? Ему было всего 57 лет».
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