Освобожденный после задержания в Чаде белорус и трое россиян доставлены в Москву

Стало известно, что задержанных и удерживаемых в Чаде белоруса и троих россиян удалось освободить, они уже доставлены в Москву, сообщает РИА Новости.
— Трое россиян и гражданин Беларуси, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву, — проинформировали агентство.
Раньше посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал о том, что президентом государства Махаматом Идрисом Деби было принято решение об освобождении задержанных белоруса и россиян, в том числе социолога Максима Шугалея. Дипломат информировал, что задержанных освободят и передадут российским властям.
Известно, что социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживали в аэропорту Чада с 19 сентября без объяснения причин. А МИД России также сообщал, что вместе с россиянами в африканской стране были задержаны гражданин России Царев Е. И и гражданин Беларуси Денисевич А. А.
Тем временем белорусские пограничники нашли труп беженца в болоте у границы с Польшей.
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