Освобожденный после задержания в Чаде белорус и трое россиян доставлены в Москву

Известно, что социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживали в аэропорту Чада с 19 сентября без объяснения причин. А МИД России также сообщал, что вместе с россиянами в африканской стране были задержаны гражданин России Царев Е. И и гражданин Беларуси Денисевич А. А.