«Сегодня сбылась моя мечта». Начинавший в Беларуси Юрий Антонов впервые спел песню Игоря Крутого, хотя редко исполняет не свои произведения

Впрочем, справедливости ради отметим: бывали и другие случаи. Песня Давида Тухманова на стихи Леонида Дербенева и Игоря Шаферана «Это Москва» также прекрасно известна в версии Антонова. В 1974-м молодой Юрий записал «Потеряешь — я найду» творческого тандема Юрия Саульского и Владимира Харитонова. Эта вещь была написана для спектакля театра Моссовета «Бабье лето». Номер «Старый Алекс и Останкино» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова спели ВИА «Магистраль» и Юрий Антонов. А сольно (в белорусской «Тонике» Виктора Вуячича и московском оркестре под управлением Анатолия Кролла) или хором (в «Поющих гитарах») Антоновым сотоварищи исполнялись перепевки как песен советских авторов (та же минская вариация «Хороши весной в саду цветочки»), так и русскоязычные (а то и в оригинале) версии ряда «импортных» композиций (от «битловской» Michelle минской поры до перепевов Creedence Clearwater Revival в джаз-оркестре).