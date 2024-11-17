«Сегодня сбылась моя мечта». Начинавший в Беларуси Юрий Антонов впервые спел песню Игоря Крутого, хотя редко исполняет не свои произведения

Начинавший в Беларуси певец и композитор, народный артист Юрий Антонов спел песню с музыкой Игоря Крутого и словами Игоря Николаева «Радость моя». Это случилось на юбилейном концерте Крутого в Москве, посвященном его 70-летию, а видео выложили на официальном канале Антонова.
Отметим, что 79-летний Юрий Михайлович крайне редко исполняет песни не своего авторства. Не зря, представляя Антонова, Игорь Крутой назвал его выход на сцену сюрпризом. А еще вспомнил о школьных танцевальных вечерах, на которых ему удавались «медляки».
— И танцевали мы, в основном, под песни Юрия Антонова. И сегодня сбылась моя мечта, потому что мою песню будет петь Юрий Антонов.
Юрий Михайлович перед исполнением песни «Радость моя» (обе звезды аккомпанировали себе за роялями: Крутой за черным, а Антонов за белым) вспомнил, как Крутой только приехал в Москву из Николаева.
— Мы сидели на лавочке на Речном вокзале, разговаривали о жизни, о музыке.
Любопытно при этом то, что Антонов крайне редко исполняет чужие песни. Все случаи, пожалуй, можно пересчитать по пальцам. Сам же маэстро однажды говорил в интервью «Авторадио», что исключений было всего два. Так, по личной просьбе композитора Давида Тухманова он стал первым исполнителем песни «Как прекрасен этот мир»:
— Отказать такому великому мастеру было нельзя, как бы неэтично… Мы коллеги.
Ну, а второй случай исполнения номера авторства другого композитора — песня «До встречи» 1984 года Павла Аедоницкого:
— Совершенно случайно попросил Аедоницкий спеть его песню для кинофильма. Просто я на каком-то порыве — хорошее настроение, наверное, было.
Впрочем, справедливости ради отметим: бывали и другие случаи. Песня Давида Тухманова на стихи Леонида Дербенева и Игоря Шаферана «Это Москва» также прекрасно известна в версии Антонова. В 1974-м молодой Юрий записал «Потеряешь — я найду» творческого тандема Юрия Саульского и Владимира Харитонова. Эта вещь была написана для спектакля театра Моссовета «Бабье лето». Номер «Старый Алекс и Останкино» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова спели ВИА «Магистраль» и Юрий Антонов. А сольно (в белорусской «Тонике» Виктора Вуячича и московском оркестре под управлением Анатолия Кролла) или хором (в «Поющих гитарах») Антоновым сотоварищи исполнялись перепевки как песен советских авторов (та же минская вариация «Хороши весной в саду цветочки»), так и русскоязычные (а то и в оригинале) версии ряда «импортных» композиций (от «битловской» Michelle минской поры до перепевов Creedence Clearwater Revival в джаз-оркестре).
А уже в новейший период своей биографии Антонов спел песню «Где ты» группы «Моральный кодекс», фронтмен которой Сергей Мазаев — добрый друг маэстро. Кроме того, спустя годы на юбилее легендарного композитора Никиты Богословского Антонов спел его знаменитую, любимую поколениями слушателей «Три года ты мне снилась» на стихи Алексея Фатьянова под аккомпанемент на рояле Леона Оганезова. И всё это — не считая совместных песен типа «Здравствуй, мир!» или юбилейного исполнения-экспромта песни Вячеслава Добрынина «Прощай» на концерте Льва Лещенко.
Ранее мы рассказывали, что начинавший в Беларуси Юрий Антонов показал неожиданного гостя в своей студии.
Также мы называли 21 неожиданный факт о связи с Беларусью Антонова: он жил у Триумфальной арки в Молодечно, пел на итальянской аппаратуре Вуячича, стал невыездным, а песню «Снегири» написал для белорусского кино. А еще «КП» вспоминала, как 60 лет назад Юрий Антонов начал карьеру в Минске: гастролировал в прицепе с печкой-буржуйкой, выступал в первом ВИА, не сошелся с Мулявиным, играл «Битлз» и Высоцкого.
Вот что известно о начавшейся в Беларуси дружбе, работе и совместных шлягерах Юрия Антонова и поэта-песенника Олега Жукова, умершего в 87 лет: «Написал Антонову песню, которую он обещал петь всегда».
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про существенное похолодание в Беларуси на неделе с 18 по 24 ноября.