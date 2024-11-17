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На следующей неделе на калининградское побережье может обрушиться шторм — синоптики

Предполагается, что порывы ветра достигнут 20−25 м/с.

Сейчас в Олбани: +9° 0 м/с 57% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: РИА "Новости"

В регионе на следующей неделе на побережье может обрушиться очередной шторм. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в воскресенье, 17 ноября.

«В среду и четверг при прохождении глубокого атлантического циклона с центром над акваторией Балтики, порывы ветра на побережье нашего региона могут достигать штормовых 20−25 м/с и более. Основной барический градиент прогнозируется в открытом море, где порывы потенциально дойдут до ураганных значений в 30−33 м/с. Все это будет сопровождаться периодическими осадками в виде дождя/мокрого снега, местами сильными», — говорится в сообщении.

Первый мокрый снег, связанный с данным циклоном, ожидается в Калининграде и области уже во вторник, добавили синоптики.

В начале ноября сообщалось, что смытый штормами песок начинает возвращаться на пляжи Куршской косы.