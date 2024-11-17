На следующей неделе на калининградское побережье может обрушиться шторм — синоптики

«В среду и четверг при прохождении глубокого атлантического циклона с центром над акваторией Балтики, порывы ветра на побережье нашего региона могут достигать штормовых 20−25 м/с и более. Основной барический градиент прогнозируется в открытом море, где порывы потенциально дойдут до ураганных значений в 30−33 м/с. Все это будет сопровождаться периодическими осадками в виде дождя/мокрого снега, местами сильными», — говорится в сообщении.