На следующей неделе на калининградское побережье может обрушиться шторм — синоптики

В регионе на следующей неделе на побережье может обрушиться очередной шторм. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в воскресенье, 17 ноября.
«В среду и четверг при прохождении глубокого атлантического циклона с центром над акваторией Балтики, порывы ветра на побережье нашего региона могут достигать штормовых 20−25 м/с и более. Основной барический градиент прогнозируется в открытом море, где порывы потенциально дойдут до ураганных значений в 30−33 м/с. Все это будет сопровождаться периодическими осадками в виде дождя/мокрого снега, местами сильными», — говорится в сообщении.
Первый мокрый снег, связанный с данным циклоном, ожидается в Калининграде и области уже во вторник, добавили синоптики.
В начале ноября сообщалось, что смытый штормами песок начинает возвращаться на пляжи Куршской косы.