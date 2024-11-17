Продажа билетов на поезд Деда Мороза в Омске стартует во вторник

Поезд Деда Мороза вновь отправился в путешествие по стране, и в этом году он прибудет в Омск 19 декабря. Билеты на поезд Деда Мороза в Омске можно будет приобрести с 19 ноября. Продажи стартуют в 09:00 по московскому времени. Купить их можно только на официальном сайте ОАО «РЖД» (rzd.ru) в специальном разделе, посвящённом поездке.
На поезд будут продаваться два типа билетов:
«Передвижная резиденция Деда Мороза» (для детей от 3 до 13 лет):
- Анимационная программа.
- Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
- Подарок от Деда Мороза (только для ребёнка).
- Чаепитие.
- Открытка для отправки друзьям или родным.
«Кукольный театр» (для детей от 6 до 10 лет):
- 45-минутное представление.
- Подарок от Деда Мороза (только для ребёнка).
- Видеопоздравление от Деда Мороза.
- Стоимость: 2450 рублей.
- Обратите внимание: встреча с Дедом Морозом в этот билет не входит.
Стоимость:
Ребёнок (от 6 до 13 лет): 2450 рублей.
Ребёнок (от 3 до 5 лет) + взрослый (от 14 лет): 2950 рублей.
Если планы изменились, билет можно сдать через сайт ОАО «РЖД» не позднее, чем за сутки до начала сеанса. После этого срока возврат возможен только в случае болезни ребёнка.
Без билета посетители могут зайти в вагон-ресторан и вагон-буфет, вагон-лавку с сувенирами.
Поезд Деда Мороза существует уже четвертый год. Он был создан, чтобы донести атмосферу праздника до каждого уголка страны. В этом году маршрут охватит 60 городов, а состав поезда включает вагоны для игр, представлений, сувенирной продукции и резиденцию Деда Мороза. Каждый год маршрут проходит через Байкало-Амурскую магистраль, а в этом сезоне поезд впервые отправится на Сахалин.