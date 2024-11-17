Продажа билетов на поезд Деда Мороза в Омске стартует во вторник

Поезд Деда Мороза вновь отправился в путешествие по стране, и в этом году он прибудет в Омск 19 декабря. Билеты на поезд Деда Мороза в Омске можно будет приобрести с 19 ноября. Продажи стартуют в 09:00 по московскому времени. Купить их можно только на официальном сайте ОАО «РЖД» (rzd.ru) в специальном разделе, посвящённом поездке.