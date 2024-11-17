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«От макета родительского дома до двух лошадей и меча». Названы все шесть подарков для Лукашенко на областных «Дожинках 2024»

Лукашенко получил шесть оригинальных подарков, посетив все областные «Дожинки».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проехал все шесть областей страны за последние полтора месяца, посещая областные фестивали тружеников села «Дожинки 2024». О подарках, которые вручили президенту рассказал телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко подарили макет родительского дома. Фото: БелТА.

Кроме того, на областных «Дожинках» Александру Лукашенко от каждой области были презентованы оригинальные памятные подарки. Например, в Микашевичах на «Дожинках» Брестской области президенту были подарены две лошади полесской породы.

Один из подарков президенту — пояс-оберег. Фото: БелТА.

А в Корме, где чествовали аграриев Гомельщины, был подарен главе республики тканый пояс-оберег.

Лукшенко подарили хрустальные колосья. Фото: БелТА.

На Минщине в Воложине в подарок Лукашенко преподнесли макет родительского дома, а в Гродненской области в Мостах — колосья символ золотого урожая.

Лукашенко подарили книгу «Соль земли Могилевской». Фото: БелТА.

На Могилевщине в Климовичах — фотоальбом «Соль земли Могилевской».

Лукашенко подарили боевой меч. Фото: БелТА.

Витебская область отмечала «Дожинки» в Полоцке, где Лукашенко подарили реплику боевого меча времен ВКЛ. Здесь мы подробнее писали о том, как президент получил боевой меч времен Всеслава Чародея в Полоцке.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о задачах для белорусских аграриев.