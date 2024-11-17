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ДУМ Татарстана утвердило даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2025 году

Духовное управление мусульман Татарстана опубликовало календарь праздников и знаменательных дат для мусульман в 2025 году. Информация появилась на сайте ДУМ РТ.

Согласно списку, Ураза-байрам в следующем году приходится на 30 марта, а Курбан-байрам — на 6 июня.

Начало месяца Рамадан приходится на 1 марта, начало 1447 года по Хиджре — 26 июня, Маулид Ан-Наби — 3 сентября.

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