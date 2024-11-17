Умер Владимир Левкин, экс-солист группы «На-На», часто выступающей в Беларуси

Группа «На-На» часто выступает в Беларуси. В нынешнем составе по-прежнему работают коллеги Левкина по золотым годам коллектива в 1990-х Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Только за 2024 год «нанайцы» приняли участие в «Славянском базаре в Витебске», а также на праздниках белорусских промышленных гигантов — БелАЗ и МАЗ.