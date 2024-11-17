Умер Владимир Левкин, экс-солист группы «На-На», часто выступающей в Беларуси

Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин, пишет ТАСС.
Музыкант Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет, ранее он был солистом группы «На-На», которая часто выступает в Беларуси.
О смерти Левкина журналистам сообщила его жена.
Напомним, Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. В 1989-м Левкин после кастинга стал участником первого состава группы «На-На», которую продюсировал Бари Алибасова. В 1998 году Левкин покинул группу, после чего записал сольный альбом. Еще он создал вместе с Вячеславом Качиным группу «Кеды», которая записала два альбома.
Но еще Левкин вел активную общественную и благотворительную деятельность. С июня 2014-го возглавлял международный арт-фестиваль «Открытое море».
А его последними крупными медиапроектами стали проект «Точь-в-точь» на Первом канале, где он присутствовал на третьем сезоне в 2015—2016 годах, а также шоу 2020-го «Суперстар! Возвращение».
Группа «На-На» часто выступает в Беларуси. В нынешнем составе по-прежнему работают коллеги Левкина по золотым годам коллектива в 1990-х Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Только за 2024 год «нанайцы» приняли участие в «Славянском базаре в Витебске», а также на праздниках белорусских промышленных гигантов — БелАЗ и МАЗ.
Еще начинавшая на «Беларусьфильме» Светлана Светличная умерла 16 ноября 2024 года.