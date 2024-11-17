Грейси Абрамс призналась, что ее удивил успех песни That’s So True

Грейси Абрамс пояснила, что добавление этой песни в делюкс-издание альбома The Secret of Us (2024) не было каким-то «гениальным планом» по захвату чартов. По словам певицы, эта композиция попала в расширенную версию лонгплея просто потому, что она закончила ее писать уже после выхода оригинальной пластинки. «Я благодарна и в то же время не верю своим глазам», — прокомментировала Грейси стремительно растущую популярность своего трека для Variety.