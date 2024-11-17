Жительница Иркутска вновь запустила челлендж «Бегусь»

Жительница Иркутска Анастасия Чувашева вновь запустила прогремевший на всю Россию челлендж. Об этом женщина сообщила в своем тг-канале. Необычное соревнование получило название «Бегусь». Участники должны пробежать так, чтобы маршрут по GPS-трекеру напоминал гуся.
— Как и в прошлом году, нужно нарисовать рисунок на карте. То есть устроить пробежку с приложением/часами, рисующими ваш GPS-трек. Пробежать можно любое расстояние. Чтобы увеличить свои шансы на победу, можно сделать несколько рисунков, — поделилась в посте Анастасия Чувашева.
В прошлом году Анастасия нарисовала гуся в поле, в этот раз она пробежала по Иркутску. Она преодолела улицу Советскую, Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», Академический мост, затем мимо Политехнического университета к ледовому дворцу «Айсберг» и через плотину ГЭС. Весь путь занял у нее четыре часа и пять минут, за это время она преодолела расстояние в 32 километра и нарисовала гуся. Во время пробежки Анастасия успевала насладиться красивыми видами Иркутска и Ангары.