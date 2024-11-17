Жительница Иркутска вновь запустила челлендж «Бегусь»

В прошлом году Анастасия нарисовала гуся в поле, в этот раз она пробежала по Иркутску. Она преодолела улицу Советскую, Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», Академический мост, затем мимо Политехнического университета к ледовому дворцу «Айсберг» и через плотину ГЭС. Весь путь занял у нее четыре часа и пять минут, за это время она преодолела расстояние в 32 километра и нарисовала гуся. Во время пробежки Анастасия успевала насладиться красивыми видами Иркутска и Ангары.