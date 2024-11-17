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В Ростовской области ожидается опасный гололед и заморозки

В регионе похолодает до минус пяти градусов.

Сейчас в Олбани: +9° 0 м/с 57% 757 мм рт. ст. +2°

В Ростовской области с 18 ноября начнутся первые заморозки. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Погода испортится в ночь на понедельник, 18 ноября. Ожидается похолодание до минус пяти градусов, а также густой туман, гололед и изморози. В основном это касается северной части региона — Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Каменский районы.

При этом днём воздух будет прогреваться до плюс 10 градусов.

Ранее rostov.aif.ru рассказал, что делать, чтобы не впасть в осеннюю хандру и оставаться в тонус, а также что нужно есть, чтобы меньше болеть в такую погоду.