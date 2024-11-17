В Ростовской области ожидается опасный гололед и заморозки

В Ростовской области с 18 ноября начнутся первые заморозки. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказского УГМС.
Погода испортится в ночь на понедельник, 18 ноября. Ожидается похолодание до минус пяти градусов, а также густой туман, гололед и изморози. В основном это касается северной части региона — Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Каменский районы.
При этом днём воздух будет прогреваться до плюс 10 градусов.
Ранее rostov.aif.ru рассказал, что делать, чтобы не впасть в осеннюю хандру и оставаться в тонус, а также что нужно есть, чтобы меньше болеть в такую погоду.