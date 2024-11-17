Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы возмутились катком на Центральном рынке

Их не устроило качество льда.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 17 ноября, новосибирцы, которые побывали на Центральном рынке, могли увидеть залитый каток. Правда, многим он не только не создал предновогоднего настроения, но вызвал массу вопросов.

Прежде всего, нарекания были по поводу качества люда: он, как пишут в сетях посетители, неровный, значит, кататься будет проблематично.

Вторая проблема — неудобное расположение:

— Ее залили рядом с елкой, приходится его обходить, а с покупками это не всегда сподручно, — рассказала КП-Новосибирск читательница Ирина.