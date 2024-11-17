Новосибирцы возмутились катком на Центральном рынке

В воскресенье, 17 ноября, новосибирцы, которые побывали на Центральном рынке, могли увидеть залитый каток. Правда, многим он не только не создал предновогоднего настроения, но вызвал массу вопросов.
Прежде всего, нарекания были по поводу качества люда: он, как пишут в сетях посетители, неровный, значит, кататься будет проблематично.
Вторая проблема — неудобное расположение:
— Ее залили рядом с елкой, приходится его обходить, а с покупками это не всегда сподручно, — рассказала КП-Новосибирск читательница Ирина.