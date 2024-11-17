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Стало известно, какая погода установится в Волгограде в предпоследнюю осеннюю неделю

Специалисты Гидрометцентра РФ опубликовали прогноз погоды в областном центре на ближайшую неделю.

Сейчас в Олбани: +9° 0 м/с 57% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: Freepik

В понедельник, 18 ноября, синоптики прогнозируют ясное небо, день пройдет без осадков. Ночью температура составит +3…-2 градуса, а днем немного потеплеет до +1…+6 градусов.

Согласно данным Волгоградского ЦГМС, во вторник ожидаются схожие погодные условия, температура в среднем будет составлять днем +7 градусов, а ночью опустится до нуля.

Со среды, 20 ноября, средняя температура днем начнет немного повышаться. Уже в четверг столбики термометров будут показывать 8 градусов тепла, а ночью +4. В пятницу прогнозируется дождь, как и в субботу, но будет нехолодно (+9 градусов).