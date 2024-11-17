Стало известно, какая погода установится в Волгограде в предпоследнюю осеннюю неделю

В понедельник, 18 ноября, синоптики прогнозируют ясное небо, день пройдет без осадков. Ночью температура составит +3…-2 градуса, а днем немного потеплеет до +1…+6 градусов.
Согласно данным Волгоградского ЦГМС, во вторник ожидаются схожие погодные условия, температура в среднем будет составлять днем +7 градусов, а ночью опустится до нуля.
Со среды, 20 ноября, средняя температура днем начнет немного повышаться. Уже в четверг столбики термометров будут показывать 8 градусов тепла, а ночью +4. В пятницу прогнозируется дождь, как и в субботу, но будет нехолодно (+9 градусов).