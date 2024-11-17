Стало известно, какая погода установится в Волгограде в предпоследнюю осеннюю неделю

Со среды, 20 ноября, средняя температура днем начнет немного повышаться. Уже в четверг столбики термометров будут показывать 8 градусов тепла, а ночью +4. В пятницу прогнозируется дождь, как и в субботу, но будет нехолодно (+9 градусов).