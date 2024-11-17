Водители фур при въезде из Литвы в Беларусь ждут в очереди более двух суток

С литовской стороны в очередях на въезд в Беларусь стоят 479 фур: в пункте «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») ожидают 222 грузовых автомобиля, время ожидания составляет 28 часов, в КПП «Шальчининкай» («Бенякони») — 257 фур, здесь водителям приходится стоять в очереди 58 часов.