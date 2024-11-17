Водители фур при въезде из Литвы в Беларусь ждут в очереди более двух суток

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Около 500 грузовиков ожидают въезда на территорию Беларуси со стороны Литвы, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на данные Дирекции контрольно-пропускных пунктов балтийской республики.
С литовской стороны в очередях на въезд в Беларусь стоят 479 фур: в пункте «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») ожидают 222 грузовых автомобиля, время ожидания составляет 28 часов, в КПП «Шальчининкай» («Бенякони») — 257 фур, здесь водителям приходится стоять в очереди 58 часов.
По данным Госпогранкомитета Беларуси на 14:00, выезда в Литву ждут 600 грузовых автомобилей: 280 — в «Каменной Логе» и 320 — в «Беняконях».
Ранее стало известно, что с 1 декабря в Литве вводится обязательная предварительная регистрация в электронной очереди всех грузовых транспортных средств, выезжающих через границу с Беларусью. Это коснется также и российского направления.
Как пояснила литовская сторона, данная мера необходима для регулирования очередей грузовых автомобилей на пограничных контрольно-пропускных пунктах, а также обеспечения общественного порядка на границе.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений закрыли часть контрольно-пропускных пунктов на своих границах.
В итоге на госгранице Беларуси и Литвы работают только два из пяти КПП: это «Каменный Лог» («Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»).