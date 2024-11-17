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На Кубани простились с заслуженным журналистом региона Натальей Пугиной

Заслуженного журналиста Кубани Наталью Пугину похоронили 17 ноября.

Источник: Министерство культуры Краснодарского края

17 ноября прошло прощание с заслуженным журналистом Кубани Натальей Пугиной. Об этом сообщает министерство культуры Краснодарского края.

Более 40 лет своей жизни Наталья Пугина посвятила телевидению, а около 14 лет работала в пресс-службе Кубанского казачьего хора. Под руководством профессионального журналиста издали свыше трехсот информационно-просветительских проспектов, буклетов, книг и сборников статей и песен. На счету Пугиной медаль «За вклад в развитие Кубани», звания Заслуженный журналист и Заслуженный работник культуры Кубани, а также другие достижения.

«Уникальный архив всех опубликованных информационных материалов, бережно собранный Натальей Николаевной, имеет большое историческое значение для Кубани и России в целом», — отметили в ведомстве.

В министерстве культуры региона выразили соболезнования родным и близким Натальи Пугиной.