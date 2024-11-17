На Кубани простились с заслуженным журналистом региона Натальей Пугиной

Более 40 лет своей жизни Наталья Пугина посвятила телевидению, а около 14 лет работала в пресс-службе Кубанского казачьего хора. Под руководством профессионального журналиста издали свыше трехсот информационно-просветительских проспектов, буклетов, книг и сборников статей и песен. На счету Пугиной медаль «За вклад в развитие Кубани», звания Заслуженный журналист и Заслуженный работник культуры Кубани, а также другие достижения.