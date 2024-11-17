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«Минскводоканал» опроверг прорыв канализации и затопление автостоянки в Шабанах

«Минскводоканал» объяснил подтопление стоянки в Шабанах, опровергая прорыв канализации.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, почему в минском микрорайоне подтопило автостоянку. Причины назвали в телеграм-канале «Минск|Заводской район».

В частности, опубликовали комментарий представителя «Минскводоканала», который пояснил причину появления «большой воды» в промзоне Шабаны на стоянке Rudolf Riegler.

В сети распространилась информация о том, что стоянку в Шабанах будто бы затопило канализационными водами. Но в «Минскводоканале» пояснили, что это не так и что речь идет о порыве трубопровода.

— При проведении строительно-монтажных работ был поврежден трубопровод, — рассказал первый замдиректора — главный инженер «Минскводоканала» Антон Голоскок.

Поврежденный участок трубопровода был оперативно локализован сотрудниками «Минскводоканала».

— Информация о том, что был прорыв канализации — недостоверна, — подчеркнул чиновник.

Тем временем Минтранс назвал количество включенных в реестр перевозчиков таксистов.

Еще минчанка разделась перед камерой по указке мошенников и пошла в милицию: «Сказал, что надо проверить, нет ли “жучков”.