«Минскводоканал» опроверг прорыв канализации и затопление автостоянки в Шабанах

Стало известно, почему в минском микрорайоне подтопило автостоянку. Причины назвали в телеграм-канале «Минск|Заводской район».
В частности, опубликовали комментарий представителя «Минскводоканала», который пояснил причину появления «большой воды» в промзоне Шабаны на стоянке Rudolf Riegler.
В сети распространилась информация о том, что стоянку в Шабанах будто бы затопило канализационными водами. Но в «Минскводоканале» пояснили, что это не так и что речь идет о порыве трубопровода.
— При проведении строительно-монтажных работ был поврежден трубопровод, — рассказал первый замдиректора — главный инженер «Минскводоканала» Антон Голоскок.
Поврежденный участок трубопровода был оперативно локализован сотрудниками «Минскводоканала».
— Информация о том, что был прорыв канализации — недостоверна, — подчеркнул чиновник.
Тем временем Минтранс назвал количество включенных в реестр перевозчиков таксистов.
Еще минчанка разделась перед камерой по указке мошенников и пошла в милицию: «Сказал, что надо проверить, нет ли “жучков”.