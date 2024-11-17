В Самарской области по Волге запустят первое маломерное пассажирское круизное судно

«МПКС» будет рассчитано на 240 пассажиров. Судно приспособлено также и для перевозки маломобильных граждан. В просторном салоне оборудуют три ряда с креслами, под каждым будет расположен отсек со спасательным жилетом. Кроме того, судна будут комфортабельнее и безопаснее, чем теплоходы «Москва» и «Ом», их назвали в честь Гавриила Державина.