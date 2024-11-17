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В Самарской области по Волге запустят первое маломерное пассажирское круизное судно

В Самарской области обновляют речной транспорт.

Источник: Группа компаний «Р-Флот» — судостроение и судоремонт

В Самарской области по Волге планируют запустить новое малое пассажирское круизное судно. Оно было построено на ГК «Р-Флот».

«МПКС» будет рассчитано на 240 пассажиров. Судно приспособлено также и для перевозки маломобильных граждан. В просторном салоне оборудуют три ряда с креслами, под каждым будет расположен отсек со спасательным жилетом. Кроме того, судна будут комфортабельнее и безопаснее, чем теплоходы «Москва» и «Ом», их назвали в честь Гавриила Державина.

— В этом году мы ожидаем поставку еще одного судна проекта «МПКС», а до конца 2027-го в Самарской области будут ходить уже шесть таких судов, — отметил первый заместитель министра транспорта и автодорог региона Сергей Карпов.

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