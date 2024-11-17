4Batz выступил в качестве гостя на концерте Latto в Далласе

Таким образом Latto сделала своеобразный подарок молодому певцу, до этого признававшемуся в теплых чувствах к своему родному городу. «Я просто думал, что Даллас — это весь мир, потому что я никогда раньше не выезжал из Далласа. И это только доказывает, как много Даллас значит для меня, потому что он занимает большое место в моем сердце. Я всегда буду любить Даллас», — говорил 4Batz в интервью D Magazine.