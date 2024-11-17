В Сочи повторно зацвели ядовитые рододендроны

Сейчас парк украшен яркими цветами различных сортов, включая ароматные виды, которые особенно редки для этого времени года.



Среди цветущих растений можно встретить сорта «Аметистовая» и «Маттапан». Первый отличается дымным сладковатым ароматом и парными цветками, которые под солнечными лучами могут менять оттенок до светло-розового. Второй привлекает внимание лиловыми штрихами на белых лепестках и одиночными яркими вкраплениями, а его цветки по форме напоминают миниатюрные розы.



Однако эти растения не только красивы, но и опасны. Рододендроны содержат ядовитый компонент — андромедотоксин, который может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая рвоту, слабость и головокружение. Особую осторожность следует проявлять при контакте с листьями и цветами, особенно детям и домашним животным.