Пенсионерка погибла под колесами поезда «Гродно — Барановичи» под Зельвой

В Зельвенском районе пассажирский поезд сбил насмерть пожилую женщину, проинформировал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Трагедия произошла утром 17 ноября вблизи станции «Лебяды». Известно, что пассажирским поездом была смертельно травмирована 72-летняя пенсионерка.
Женщина оказалась на железнодорожных путях в момент прохождения пассажирского состава. Машинист поезда принял все необходимые меры, в том числе применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
От полученных травм сельчанка погибла на месте.
— Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в УВД.
А еще мужчина погиб под колесами поезда в Барановичах 16 ноября.
Еще 24-летнюю девушку насмерть сбил на пешеходном переходе 25-летний водитель в Жлобине: «Пошла на красный сигнал светофора».
И белорусские пограничники нашли труп беженца в болоте у границы с Польшей.