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Пенсионерка погибла под колесами поезда «Гродно — Барановичи» под Зельвой

Поезд «Гродно — Барановичи» сбил насмерть пенсионерку под Зельвой.

Источник: Комсомольская правда

В Зельвенском районе пассажирский поезд сбил насмерть пожилую женщину, проинформировал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Трагедия произошла утром 17 ноября вблизи станции «Лебяды». Известно, что пассажирским поездом была смертельно травмирована 72-летняя пенсионерка.

Женщина оказалась на железнодорожных путях в момент прохождения пассажирского состава. Машинист поезда принял все необходимые меры, в том числе применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм сельчанка погибла на месте.

— Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в УВД.

А еще мужчина погиб под колесами поезда в Барановичах 16 ноября.

Еще 24-летнюю девушку насмерть сбил на пешеходном переходе 25-летний водитель в Жлобине: «Пошла на красный сигнал светофора».

И белорусские пограничники нашли труп беженца в болоте у границы с Польшей.