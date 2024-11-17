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Мокрый снег и до +7 ожидается в Беларуси 18 ноября

Синоптики сказали о дожде со снегом и тепле до +7 в Беларуси 18 ноября, в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет рассказал, какая погода ожидает белорусов в понедельник, 18 ноября, информирует pogoda.by.

В начале новой рабочей недели погоду в Беларуси будет формировать атмосферный фронт, а также теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения.

В течение суток будет преобладать облачность. Временами по республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет юго-западного направления от умеренного до порывистого. Но местами возможны и сильные порывы ветра.

Ночью температуры будут опускаться до −1 — +4 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +2 — +7 градусов.

Тем временем бесплатная венецианская карусель появится в Минске к Рождеству.

А автобус МАЗ сойдет с нового конвейера в феврале 2025 года.