Мокрый снег и до +7 ожидается в Беларуси 18 ноября

Белгидромет рассказал, какая погода ожидает белорусов в понедельник, 18 ноября, информирует pogoda.by.
В начале новой рабочей недели погоду в Беларуси будет формировать атмосферный фронт, а также теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения.
В течение суток будет преобладать облачность. Временами по республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет юго-западного направления от умеренного до порывистого. Но местами возможны и сильные порывы ветра.
Ночью температуры будут опускаться до −1 — +4 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +2 — +7 градусов.
Тем временем бесплатная венецианская карусель появится в Минске к Рождеству.
А автобус МАЗ сойдет с нового конвейера в феврале 2025 года.