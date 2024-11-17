Стадион в Волгограде 19 ноября переименуют в «Сталинград Арену»

— Матч Россия — Сирия будет посвящен годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции. Игра пройдет на «Волгоград-Арене» 19 ноября — в день, когда 82 года назад началось контрнаступление Красной армии, которое через два с половиной месяца завершилось победой в Сталинградской битве. В день проведения матча Россия — Сирия волгоградский стадион будет переименован в «Сталинград-Арену». Номером открытия станет вдохновляющая композиция «Не вставай на колени» в исполнении Николая Носкова и белорусского певца Александра Иванова, известного под псевдонимом IVAN, — заявили в департаменте мероприятий РФС.