В Ростовской области обещают туман, мокрый снег и гололед

В Ростовском гидрометцентре дали прогноз погоды на следующую неделю. В Ростове, в понедельник, 18 ноября, днем пойдет небольшой дождь. Ветер — от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до +8.
В регионе в начале недели погода будет хуже, чем в донской столице. Во вторник, 19 ноября, ночью в отдельных районах прогнозируют осадки в виде дождя, по северу — с мокрым снегом.
Ночью и утром также обещают туман, гололед. Ветер — до 11 метров в секунду. Днем по области до +7.
В среду, 20 ноября, в отдельных районах региона небольшие осадки в виде дождя, ночью и утром с мокрым снегом. Также обещают туман, а на дорогах будет гололедица.